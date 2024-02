Les MOIZIARD Andrée et Jean. Exposition peintures et reliquaires. » Les chemins du temps qui passe ». Artistes singuliers, un univers à découvrir. Les Z’Uns Possible Chamesson, samedi 29 juin 2024.

Andrée peint des paysages bucoliques, mystérieux, issus d’une certaine réalité et chante aussi.

Jean s’affirme avec ironie poète en tout genre et tout corps de métiers, car il est peintre-sculpteur, auteur-compositeur-interprète … .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 12:00:00

fin : 2024-08-04 19:00:00

Les Z’Uns Possible Cabinet de Curiosités

Chamesson 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté leszunspossible@gmail.com

