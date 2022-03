Les moineaux disparaissent… comment les retrouver ? Académie du Climat Paris Catégories d’évènement: île de France

Les moineaux dits « domestiques », si chers au cœur des Parisiens disparaissent de la capitale… venez pour découvrir les causes et actions possibles ! Une exposition gratuite vous est proposée du mardi 22 au dimanche 27 mars : découvrez « le pierrot », ses mœurs, ses besoins, l’étude que fait la Ligue pour la protection de oiseaux de l’Ile-de-France depuis 2003, les différentes raisons de la chute spectaculaire de sa population.

Vous découvrirez également des pistes sur ce que vous pouvez faire chez vous, voire dans votre profession, pour redonner des possibilités aux moineaux de revenir vivre à nos côtés, ce qui sera bénéfique à l’ensemble de la biodiversité. Cette exposition entre dans le cadre des Journées du moineau de Paris qui comporte 2 autres temps forts : Une CONFERENCE (gratuite- sur inscription) samedi 26 mars à 15 heures. Dans la foulée, il vous est proposé d’y rencontrer les observateurs de moineaux à 17 heures (sans inscription !). 2 SORTIES DE TERRAIN (gratuites – inscription obligatoire) pour découvrir des colonies de moineaux domestiques, voir où ils nichent, où ils se mettent à l’abri, où ils se nourrissent, et mieux comprendre leurs besoins et le milieu dans lequel ils vivent. Si vous avez des jumelles, prévoir de les apporter. Sorties dans le 12e arrondissement à 9h30 et à 16h30 >> Rendez-vous 11, avenue Daumesnil, à l’angle de l’avenue Ledru-Rollin, au pied de l’escalier qui mène à la coulée verte (Métros : Ledru-Rollin, Bastille, Gare de Lyon). Sur inscription ici Sortie dans le 15e arrondissement à 9h30 >> Rendez-vous à l’entrée du square Duranton, 92-94 rue de la Convention. Sur inscription ici PHOTO Alain Peresse – LPO-IDF La Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO, a pour objet d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature. Académie du Climat 2 place Baudoyer Paris 75004 Contact : Date complète : PHOTO Alain Peresse – LPO-IDF

