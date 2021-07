Le Mans Parc Théodor Monod Le Mans, Sarthe Les Modulables – Joanne Leighton WLDN Parc Théodor Monod Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Parc Théodor Monod, le samedi 4 septembre à 16:00

Avec ces petites pièces chorégraphiques qui misent sur une très grande proximité avec le public, qui peuvent être agencées dans n’importe quel ordre et qui peuvent être proposées n’importe où, Joanne Leighton réalisera le portrait en mouvement de la configuration spatiale de notre bon vieux Mans…

Gratuit

Parc Théodor Monod 6 Rue Marceau, 72100 Le Mans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T16:00:00 2021-09-04T16:30:00

