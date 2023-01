Les modes de productions agricoles dans Paris Catégorie d’Évènement: île de France

Pour permettre à tous d’avoir accès à une nourriture responsable saine, la Ville engage diverses actions, encourage les initiatives locales et la consommation de produits de saison. À ces aspects, s’ajoute la mise en réseau des acteurs de la filière afin de créer une dynamique et un tissu économique fiable pour le développement des initiatives. Mardi 24 janvier 14h00 et Mercredi 15 février 14H00 Visioconférence Les modes de productions agricoles dans Paris Pour permettre à tous d’avoir accès à une nourriture responsable saine, la Ville engage diverses actions, encourage les initiatives locales et la consommation de produits de saison. À ces aspects, s’ajoute la mise en réseau des acteurs de la filière afin de créer une dynamique et un tissu économique fiable pour le développement des initiatives. Gratuit En direct depuis chez vous en cliquant ici Contact : https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mf46b489b3855aac3a58b4c4fddc0bdbc https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature https://villedeparis.webex.com/villedeparis/j.php?MTID=mf46b489b3855aac3a58b4c4fddc0bdbc

production de Fleurs© pascalbonneau production de Fleurs

