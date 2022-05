Les missions de l’Académie nationale de Pharmacie Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les missions de l'Académie nationale de Pharmacie

Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles, 21 juin 2022, Versailles.

Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles, le mardi 21 juin à 18:30

L’Académie nationale de Pharmacie est l’héritière directe de la Société de Pharmacie de Paris fondée le 15 thermidor an XI (3 août 1803), reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877. Elle s’intéresse à l’ensemble des domaines relevant du médicament, des produits de santé, de la biologie, de la santé publique et de la santé environnementale. Elle est régulièrement consultée par différents ministères (en particulier par le ministère en charge de la Santé), ainsi que par diverses agences (ANSM, ANSES…). Ingénieur chimiste et Docteur d’État es sciences chimiques de l’université Pierre et Marie Curie, Alain Gouyette a été successivement chercheur au CNRS, professeur en cancérologie et oncologie des universités à la faculté de pharmacie de Paris Saclay, puis notamment directeur général adjoint de l’institut Pasteur avec la création de trois instituts Pasteur. Il a obtenu en 1989 le prix du conseil général des Yvelines pour sa participation à la production d’un composé antitumoral.

8€ par personne sauf étudiants et abonnés

Héritière directe de la Société de Pharmacie de Paris fondée le 15 thermidor an XI, l'Académie s'intéresse à tous les domaines relevant du médicament, et est consultée par différents ministères. Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles 5, rue Richaud 78000 Versailles

2022-06-21T18:30:00 2022-06-21T20:00:00

