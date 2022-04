LES MISES À L’Ø Thalassanté, 23 avril 2022, Marseille.

LES MISES À L’Ø

Thalassanté, le samedi 23 avril à 14:00

Les mises à l’O de Thalassanté, ce sont des évènements festifs, musicaux mais pas que. Conviviaux et familiaux certainement! installé au bout de l’Estaque, Thalassanté se transforme en un lieu de vie, d’expositions, de rencontres, d’aventures. Pour cette Mise à l’Ø, nous avons choisi de mettre La mer à l’honneur, quoi de plus normal quand on a les pieds dans l’eau comme nous. Et le Dub aussi, tiens, par la même occasion !!! Alors, quel rapport entre la Mer et le Dub, vous allez nous dire !? Bah va falloir venir les petits cocos pour voir tout ça. C’est trop facile de demander tranquillou… Line Up: – CHOZ [https://www.facebook.com/projetchoz](https://www.facebook.com/projetchoz) – COLLECTIF EXOCET [https://www.facebook.com/exocet.dub](https://www.facebook.com/exocet.dub) Si tu cherches un peu, tu comprendras. Comme les Mises à l’Ø, ce n’est pas que de la musique (c’est écrit plus haut), il va y avoir plein de trucs supers pour te faire vivre une journée pleine de rebondissements et d’émotions : – A 10h: un atelier d’écriture sur le voilier l’Hétérotope sur le thème des Femmes d’à bord – proposé par le collectif C’est la Goutte d’Eau. Réservations obligatoires([https://cestlagouttedeau.wordpress.com/](https://cestlagouttedeau.wordpress.com/)) – A 14h: projection du documentaire C’est la goutte d’eau, de Yasmina Farber sur l’odyssée méditerranéenne du collectif contée par Bernard Lavilliers. ([https://vimeo.com/376622977](https://vimeo.com/376622977)) A partir de 14h : – une superbe tatoueuse avec Amélie de La Pipe Bleue ([https://www.instagram.com/la.pipe.bleue/](https://www.instagram.com/la.pipe.bleue/)) – de la mode vintage avec la friperie Briganove ([https://www.instagram.com/briganove/](https://www.instagram.com/briganove/)) – une expo, également proposée par le Collectif Esocet, sur l’univers littoral et marin. Et la cuisine végétale de Végérégal-par Audrey, pour émerveiller tes papilles. ([https://www.facebook.com/vegeregal13](https://www.facebook.com/vegeregal13)) ([https://www.instagram.com/vegeregal13/](https://www.instagram.com/vegeregal13/)) Et bien entendu, la buvette de Thalassanté pour étancher ta soif. ——————————————————————– Entrée : Prix libre – tarif conseillé 5€ Adhésion 2022 à Thalassanté : 1€

Thalassanté 175, Plage de l’Estaque, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T23:00:00