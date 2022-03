LES MISES À L’Ø Thalassanté, 20 mars 2022, Marseille.

LES MISES À L’Ø

Thalassanté, le dimanche 20 mars à 14:00

Les mises à l’O de Thalassanté, ce sont des évènements festifs, musicaux mais pas que. Conviviaux et familiaux certainement! installé au bout de l’Estaque, Thalassanté se transforme en un lieu de vie, d’expositions, de rencontres, d’aventures. Et pour ce premier chapitre de la saison, déjà le 15ème de cette aventure (nom de Dieu), nous invitons les DJs Résidents de Radio Grenouille ([https://www.facebook.com/RadioGrenouille](https://www.facebook.com/RadioGrenouille)). Eh ouais. Et on est pas peu fier. Line Up: – Milena DJ Set [https://www.mixcloud.com/milena-rousseau/](https://www.mixcloud.com/milena-rousseau/) – Raphael Degoix-Messand / R*A*F [https://www.mixcloud.com/poptromatiQ/](https://www.mixcloud.com/poptromatiQ/) – Anticlimax [https://soundcloud.com/anticlimax/](https://soundcloud.com/anticlimax/) Et comme les Mises à l’Ø, ce n’est pas que de la musique (c’est écrit plus haut), il va y avoir plein de trucs supers pour te faire vivre une journée pleine de rebondissements et d’émotions : – Une boutique de prêt-à-porter Vintage avec Rita Citoyenne ([https://www.vinted.fr/member/17154744-ritacitoyenne7](https://www.vinted.fr/member/17154744-ritacitoyenne7)) – Un tatoueur avec Doux et Piquant ([https://www.instagram.com/douxetpiquant_tattoos/](https://www.instagram.com/douxetpiquant_tattoos/)) – Et une expo photographique avec ?????? par Louison Camail, projet de reportage, de voyage, de partage et d’avantures à raconter. Et la cuisine d’Honorine de ?? ???̂?? ??????????, pour émerveiller tes papilles. ([https://www.facebook.com/laboitesavoureuse](https://www.facebook.com/laboitesavoureuse)) Et bien entendu, la buvette de Thalassanté pour étancher ta soif. ——————————————————————– Entrée : Prix libre – tarif conseillé 5€ Adhésion 2022 à Thalassanté : 1€ Parking gratuit. Navette Maritime Vieux Port – Estaque, puis à pattes…. Bus 35 ou 35S. Joliette -> Estaque Riaux. Arrêt Estaque Riaux. INFOS SANITAIRES : Le masque, bah, ça gratte, ça file des boutons mais c’est pratique, quand même, quand il y a des virus. Donc bon ben t’as compris quoi !! Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass vaccinal devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures sont donc applicables durant lévènement.

Thalassanté 175, Plage de l’Estaque, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-20T14:00:00 2022-03-20T21:00:00