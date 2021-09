LES MISES A L’Ø Thalassanté, 18 septembre 2021, Marseille.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Thalassanté

Les mises à l’O de Thalassanté, ce sont des évènements festifs, musicaux mais pas que. Conviviaux et familiaux certainement! installé au bout de l’Estaque, Thalassanté se transforme en un lieu de vie, d’expositions, de rencontres, d’aventures. Pour la rentrée, Thalassanté se transforme en cabaret tropical multi-sensoriel en donnant carte blanche au collectif berlinois-brésilien Voodoohop sur tout un week-end. Une mise à l’Ø aux couleurs extravagantes avec à l’honneur les DJ, scénographes, danseurs, performeurs et les artistes visuels du collectif. Welcome to the Jungle où l’héritage traditionnel brésilien se mêle à des performances rituelles. Le collectif nomade et sans frontière n’en ait pas à son premier coup d’essai, Voodoohop est en constante évolution, il expérimente, en travestissant à sa manière l’espace public. Navigant de bâtiments en friche aux lieux tenus secrets, le collectif transforme les espaces et s’empare cette fois du village de Thalassanté pour en faire un paradis perdu et coloré. S͟a͟m͟e͟d͟i͟ ͟1͟8͟ ͟s͟e͟p͟t͟e͟m͟b͟r͟e͟ ͟2͟0͟2͟1͟ ͟-͟ ͟1͟7͟H͟-͟0͟1͟h͟0͟0͟ ͟: Collectif Voodoohop [https://www.youtube.com/watch?v=80GTubSaD_M](https://www.youtube.com/watch?v=80GTubSaD_M) [[https://voodoohop.com/](https://voodoohop.com/)](https://voodoohop.com/) [[https://voodoohop.bandcamp.com/](https://voodoohop.bandcamp.com/)](https://voodoohop.bandcamp.com/) & Vinzoo [[https://www.facebook.com/vinzoomuzik/?ti=as](https://www.facebook.com/vinzoomuzik/?ti=as)](https://www.facebook.com/vinzoomuzik/?ti=as) [[https://linktr.ee/Vinzoo](https://linktr.ee/Vinzoo)](https://linktr.ee/Vinzoo) Lune & Citron Animateurs à Radio Grenouille sur Phonofocus, et dj résidents de Thalassanté à l’Estaque, Messieurs Lune et Citron distillent leurs belles influences musicales pour une douce envolée sur la planète au croisement de rythmes chaloupés et de grilles harmoniques colorées. [[https://soundcloud.com/messieurs-citron-lune](https://soundcloud.com/messieurs-citron-lune)](https://soundcloud.com/messieurs-citron-lune) D͟i͟m͟a͟n͟c͟h͟e͟ ͟1͟9͟ ͟S͟e͟p͟t͟e͟m͟b͟r͟e͟ ͟2͟0͟2͟1͟ ͟-͟ ͟1͟4͟h͟-͟2͟1͟h͟0͟0͟ : Collectif Voodoohop & Collectif Le bateau louche Le Bateau Louche commence en 2013 sous la forme d’une association, avec l’idée d’avoir un bateau, se dégoter un vieux rafiot, le retaper, apprendre à naviguer et expérimenter à bord des projets artistiques le temps du voyage. [[https://soundcloud.com/lebateaulouche](https://soundcloud.com/lebateaulouche)](https://soundcloud.com/lebateaulouche) Zulluz [[https://soundcloud.com/zuluz-1](https://soundcloud.com/zuluz-1)](https://soundcloud.com/zuluz-1) Boab [[https://soundcloud.com/b-o-a-b-1](https://soundcloud.com/b-o-a-b-1)](https://soundcloud.com/b-o-a-b-1) Exposition de l’artiste Kent Robinson [https://www.instagram.com/le_bon_kent/](https://www.instagram.com/le_bon_kent/) Tout ce beau petit monde sera sonorisé grâce au soleil, et surtout grâce au PIKIP Solar Speakers. ([www.facebook.com/pikipsolarspeakers](http://www.facebook.com/pikipsolarspeakers)) Pour profiter du lieu, la buvette de Thalassanté vous attend. On pourra également goûter aux plats brésiliens de Saveurs du Brasil ([[https://www.facebook.com/SaveursduBrasil](https://www.facebook.com/SaveursduBrasil)](https://www.facebook.com/SaveursduBrasil)) Entrée : Prix libre – tarif conseillé 5€ Adhésion 2021 à Thalassanté : 1€ Parking gratuit. INFOS SANITAIRES Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables durant l’évènement.

Thalassanté 175, Plage de l’Estaque, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



