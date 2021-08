Marseille Thalassanté Bouches-du-Rhône, Marseille LES MISES A L’Ø: DJ Oil / L’atomiste Thalassanté Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Pour cette édition nous recevons : 18h – DJ l'▲tomiste ([www.facebook.com/L.Atomiste](http://www.facebook.com/L.Atomiste)) 21 h – DJ OIL ([www.facebook.com/djoil13](http://www.facebook.com/djoil13)) Et à 17 h : Inauguration de l'IBEX, nouveau voilier de l'AJD [www.facebook.com/Amis-de-Jeudi-Dimanche-102786207809541](http://www.facebook.com/Amis-de-Jeudi-Dimanche-102786207809541) Tout ce beau petit monde sera sonorisé grâce au soleil, et surtout grâce au PIKIP Solar Speakers. ([www.facebook.com/pikipsolarspeakers](http://www.facebook.com/pikipsolarspeakers)) Pour profiter du lieu, la buvette de Thalassanté vous attend. On pourra également goûter aux petits plats gourmands de La Boîte Savoureuse ([www.facebook.com/laboitesavoureuse](http://www.facebook.com/laboitesavoureuse)) Expositions surprises Entrée : Prix libre – tarif conseillé 5€ Adhésion 2021 à Thalassanté : 1€ Parking gratuit. Navette Maritime Vieux Port – Estaque. Puis à pattes…. Bus 35 ou 35S. Joliette – Plage de Corbières. Arrêt Estaque Riaux. ——— INFOS SANITAIRES Suite aux dernières annonces du gouvernement, le pass sanitaire devient obligatoire dès le 21 juillet, dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. Ces mesures seront donc applicables durant l'évènement.

Prix libre – tarif conseillé 5€ / Adhésion 2021 à Thalassanté : 1€

♫ELECTRO♫ Thalassanté 175, Plage de l’Estaque, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-08-28T18:00:00 2021-08-28T01:00:00

