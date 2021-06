LES MISES A L’Ø #10 Thalassanté, 20 juin 2021-20 juin 2021, Marseille.

LES MISES A L’Ø #10

Thalassanté, le dimanche 20 juin à 13:30

Les Mises à l’Ø, ce sont des évènements festifs, musicaux mais pas que. Conviviaux et familiaux certainement ! Installé au bout de l’Estaque, Thalassanté se transforme en un lieu de vie, d’expositions, de rencontres, d’aventures. Pour débuter la saison, nous sommes gâtés, les MAWIMBI vont venir distiller leurs pépites sonores et métissées. Au soleil et au bord de l’eau. Pour les accompagner, ICI THOMAS, en DJ Set, viendra étaler sa science du beat chirurgical et son univers onirique. Mr Lune & Mr Citron compléterons avec ardeur la programmation. Leurs sets électro et tribaux sont toujours des curiosités à écouter avec délectation. Tout ce beau petit monde sera sonorisé grâce au soleil, et surtout grâce au PIKIP Solar Speakers. Un grand merci à l’agence AFX pour leur aide dans l’organisation de cet évènement. Pour profiter du lieu, la buvette de Thalassanté vous attend. On pourra également goûter aux petits plats gourmands d’Alice ABEILLE. Pour son arrivée dans le lieu, SUD KAYAK viendra à la rencontre du public. Possibilité de réserver un kayak durant le weekend. Valéria exposera sa création de bijoux recyclés. La plus belle des friperies marseillaises viendra poser ses pièces immanquables. Rita Citoyenne dans la place. J.F. DEBIENNE, expose sa série de photographies « Traces d’Usines », un témoigne de l’histoire et des vestiges industriels des Riaux (16e). Entrée : Prix libre – tarif conseillé 5€ Adhésion 2021 à Thalassanté : 1€

Prix libre – tarif conseillé 5€ – Adhésion 1€

♫♫♫

Thalassanté 175, Plage de l’Estaque, 13016 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T13:30:00 2021-06-20T21:00:00