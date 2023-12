Les Misérables, le musical Théâtre de la Ville Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Les Misérables, le musical Théâtre de la Ville Paris, 22 novembre 2024 00:00, Paris Du vendredi 22 novembre 2024 au mardi 31 décembre 2024

.Public adolescents adultes. payant De 12 à 129 euros Comédie musicale de tous les records, Les Misérables doit son succès à l’universalité de son histoire, qui a su toucher plus de 130 millions de spectateurs à travers le monde. Cette nouvelle production, en langue française, 45 ans après les débuts de l’aventure en 1978, permet de redécouvrir de nombreuses chansons devenues intemporelles : J’avais rêvé, À la volonté du peuple, Mon histoire, Le Grand jour… Le livret est remanié pour l’occasion par Alain Boublil. Au service du texte, la mise en scène souligne la dimension symbolique des personnages (Jean Valjean, Cosette, Javert, Les Thénardier, Gavroche…) tout en préservant la fluidité de passage d’un décor à l’autre, caractéristique de l’œuvre. La fresque humaniste de Victor Hugo retrouve dans la musique son ampleur et résonne en tout un chacun : “Tant qu’il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles”. En français, surtitré en français et en anglais Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris Contact : https://www.chatelet.com/programmation/24-25/les-miserables/

En français, surtitré en français et en anglais

