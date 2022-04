Les miroirs du temps à Chery-Chartreuve – Créez votre blason – Atelier gratuit et tout public Chéry-Chartreuve Chéry-Chartreuve Catégories d’évènement: Aisne

Chéry-Chartreuve

Les miroirs du temps à Chery-Chartreuve – Créez votre blason – Atelier gratuit et tout public Chéry-Chartreuve, 30 avril 2022, Chéry-Chartreuve. Les miroirs du temps à Chery-Chartreuve – Créez votre blason – Atelier gratuit et tout public Chéry-Chartreuve

2022-04-30 – 2022-04-30

Chéry-Chartreuve Aisne Chéry-Chartreuve L’Office de tourisme du Val de l’Aisne vous propose un atelier gratuit et tout public sur inscription.

A faire en famille avec Les canailles : Atelier de papiers découpés et initiation à la sérigraphie pour imaginer le futur blason de votre commune. L’Office de tourisme du Val de l’Aisne vous propose un atelier gratuit et tout public sur inscription.

A faire en famille avec Les canailles : Atelier de papiers découpés et initiation à la sérigraphie pour imaginer le futur blason de votre commune. fortdeconde@cc-valdeaisne.fr +33 3 23 54 40 00 L’Office de tourisme du Val de l’Aisne vous propose un atelier gratuit et tout public sur inscription.

A faire en famille avec Les canailles : Atelier de papiers découpés et initiation à la sérigraphie pour imaginer le futur blason de votre commune. CCVA

Chéry-Chartreuve

dernière mise à jour : 2022-04-19 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du Val de l’Aisne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chéry-Chartreuve Autres Lieu Chéry-Chartreuve Adresse Ville Chéry-Chartreuve lieuville Chéry-Chartreuve Departement Aisne

Chéry-Chartreuve Chéry-Chartreuve Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chery-chartreuve/

Les miroirs du temps à Chery-Chartreuve – Créez votre blason – Atelier gratuit et tout public Chéry-Chartreuve 2022-04-30 was last modified: by Les miroirs du temps à Chery-Chartreuve – Créez votre blason – Atelier gratuit et tout public Chéry-Chartreuve Chéry-Chartreuve 30 avril 2022 Aisne Chéry-Chartreuve

Chéry-Chartreuve Aisne