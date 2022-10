Les Mirabelles Kitchen

Les Mirabelles Kitchen



2022-11-18 – 2022-11-18 Deux artistes qui n’ont eu aucune chance dans le milieu du show-biz. Créateurs de chansons à succès, ils sont passés à côté des tournées internationales, des Victoires de la musique et même du concours de l’Eurovision. Mais qui sont vraiment Les Mirabelles Kitchen ? Ils s’agacent autant qu’ils s’adorent et ils vous racontent leur histoire dans un spectacle mêlant compositions originales et reprises… ou presque ! Avec Virginie Lacour et Laurent de Carvalho

Mise en scène : Jean-Pierre Caporossi

