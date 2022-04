LES MIOCHES AU CINOCHE – WALLACE & GROMIT : COEURS À MODELER Liévin Liévin Catégorie d’évènement: Liévin

Place Gambetta Liévin Pas-de-Calais Liévin Wallace est amoureux, dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma) et son enthousiasme va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar ! Tous les mercredis, dans l’un des cinémas de la CALL, venez avec vos enfants (re)découvrir le 7ème art ! Première expérience devant un grand écran où éduquer le regard du spectateur dès le plus jeune âge, ce rendez-vous hebdomadaire sera avant tout une source de découverte et d’émerveillement pour vos enfants ! info@lievin.fr +33 3 21 44 85 10 http://arcenciel.lievin.fr/ Wallace est amoureux, dans Rasé de près (première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré pétrin (inédit au cinéma) et son enthousiasme va précipiter le duo dans de folles aventures aux allures de polar ! Place Gambetta Liévin

