LES MIOCHES AU CINOCHE – Parvana

2022-12-14 – 2022-12-14 Parvana est une jeune afghane vivant à Kaboul, contrôlé par les talibans. Son père progressiste est arrêté laissant sa famille dans le plus grand désarroi. Ne pouvant sortir librement de chez elle, Pavana décide de se faire passer pour un garçon afin de partir à la recherche de son père.

Sur fond de guerre en Afghanistan et de fanatisme religieux, ce film subtile et bouleversant montre une réalité qui mérite d'être explicitée et découverte par les plus jeunes afin qu'ils prennent conscience des inégalités de traitement dans le monde. Film d'animation de Nora Twomey (2017)

