LES MIOCHES AU CINOCHE – LE PARFUM DE LA CAROTTE Liévin, 25 mai 2022

LES MIOCHES AU CINOCHE – LE PARFUM DE LA CAROTTE Place Gambetta Liévin

2022-05-25 – 2022-05-25

Place Gambetta Liévin Pas-de-Calais

Liévin Lapin et Écureuil sont voisins et amis. Ils sont aussi gourmands et bons vivants. Mais des différences de goût les mènent à la dispute. L’écureuil, fâché, déménage de nuit et se fait attraper par un renard…

Tous les mercredis, dans l’un des cinémas de la CALL, venez avec vos enfants (re)découvrir le 7ème art ! Première expérience devant un grand écran où éduquer le regard du spectateur dès le plus jeune âge, ce rendez-vous hebdomadaire sera avant tout une source de découverte et d’émerveillement pour vos enfants !

info@lievin.fr +33 3 21 44 85 10 http://arcenciel.lievin.fr/

Place Gambetta Liévin

