LES MIOCHES AU CINOCHE – Avril et le monde truqué, 11 mai 2022, .

LES MIOCHES AU CINOCHE – Avril et le monde truqué

2022-05-11 – 2022-05-11

En 1870, Napoléon III commande à un scientifique de renom, la mise au point d’un sérum d’invincibilité qui doit lui permettre de gagner la guerre qu’il s’apprête à mener contre la Prusse. L’expérience tourne mal, le laboratoire explose, tuant le scientifique et l’empereur. Le cours de l’histoire en est complètement bouleversé, d’autant que les plus grands scientifiques du monde disparaissent mystérieusement. Privé de ces brillants cerveaux, le monde reste bloqué à l’âge du charbon et de la vapeur. C’est dans cet univers gris et pollué que la jeune et intrépide Avril part à la recherche de ses parents disparus. Action, humour, suspense et romance sont au rendez-vous de ce grand film d’aventure et de réflexion sur le progrès scientifique et l’impact de l’homme sur la nature.

De Christian Desmares et Franck Ekinci (2015)

