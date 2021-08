Rennes Musée des Beaux-Arts Ille-et-Vilaine, Rennes Les mini visites-découvertes du Musée des Beaux-Arts de Rennes Musée des Beaux-Arts Rennes Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée des Beaux-Arts En 20 minutes, un médiateur ou un conservateur répond à toutes vos questions sur : l’archéologique, la peinture ancienne avec le dépôt du musée de Reims, l’art moderne et contemporain. Musée des Beaux-Arts 20, Quai Émile Zola, 35000 Rennes Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

