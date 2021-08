Saint-Étienne-du-Rouvray Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray, Seine-Maritime Les mini paléontologues Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Qu’est-ce qu’un fossile ? Comment se forme-t-il ? Quelles sont les espèces disparues les plus incroyables ? Les médiatrices du Muséum d’Histoire Naturelle s’invitent à la Maison des forêts pour vous aider à répondre à ces questions lors d’un atelier de moulage de fossiles.

Gratuit – Pour les 6/10ans (animation sans les parents) – Inscription obligatoire – PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS

Maison des forêts de Saint-Etienne-du-Rouvray Chemin des Cateliers, Saint-Étienne-du-Rouvray

