Les Mini explorateurs en visite commentée musée Girodet Montargis, samedi 16 mars 2024.

Les Mini explorateurs en visite commentée Venez tester les boîtes sensorielles des Mini explorateurs avec vos enfants, en compagnie d’une médiatrice du musée. Ce dispositif a reçu le prix du lieu culturel aux Girafes Awards 2023 ! 16 24 mars musée Girodet

Début : 2024-03-16T17:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T17:00:00+01:00 – 2024-03-24T18:00:00+01:00

Les créneaux des 16 et 17 mars s’adressent aux enfants âgés de 2 à 3 ans.

Les créneaux des 23 et 24 mars s’adressent aux enfants âgés de 4 à 5 ans.

L’activité coûte 2 € par personne en plus du coût du billet d’entrée (l’entrée du musée est gratuite jusqu’à 18 ans!)

Pour toute réservation, appelez-nous au 02 38 98 07 81 ou écrivez-nous à reservations@musee-girodet.fr

En dehors de ces rendez-vous, v ous pouvez également utiliser les boîtes sensorielles des Mini explorateurs en autonomie dans les salles ! Elles sont gratuites et disponibles en prêt à l’accueil du musée sur simple demande.

musée Girodet 2 rue du faubourg de la chaussée Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:reservations@musee-girodet.fr »}]