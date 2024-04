LES MINI-CONFS ZONES HUMIDES SI UTILES, SI FRAGILES Montpellier, samedi 27 avril 2024.

LES MINI-CONFS ZONES HUMIDES SI UTILES, SI FRAGILES Montpellier Hérault

Connaissez-vous les zones humides ? Ces milieux particuliers, aujourd’hui menacés, à l’interface entre l’eau et la terre, véritables réservoirs de biodiversité qui fournissent depuis toujours de nombreux services à nos sociétés ?

Connaissez-vous les zones humides ? Ces milieux particuliers, aujourd’hui menacés, à l’interface entre l’eau et la terre, véritables réservoirs de biodiversité qui fournissent depuis toujours de nombreux services à nos sociétés ?

Quels enjeux représentent-ils à l’heure actuelle ? Quelles sont les problématiques liées à ces milieux ? Quelles sont les menaces sur leur devenir et comment pouvons-nous agir pour les préserver ?

Le 27 avril 2024, lors de la Mini-Conf zones humides, si utiles, si fragiles à la Maison Régionale de la Chasse de la Pêche et de la nature à MONTPELLIER nous aborderons ces questions au travers de la présentation de cas concrets et témoignages de différentes expertes Céline MARUEJOULS (Agence de l’eau Adour Garonne) Eve LE POMMELET (Chargée de mission Biodiversité et milieux aquatiques au SYMBO) et Lucie GILLIOZ (Chargée de mission Espaces naturels de la Fédération Régionale des Chasseurs d’Occitanie) sur ce sujet d’actualité !

Un photographe naturaliste clôturera les interventions en partageant ses techniques de photographie en zones humides des espèces de milieux littoraux héraultais et gardois.

Vous pourrez tester vos connaissances au travers de différents ateliers ludo-pédagogiques proposés par des étudiants du BTS Pole Sup Nature sur les zones humides. Les clichés sélectionnés pour le concours photo 2024 La Biodiversité des zones humides seront à découvrir à cette occasion en dégustant quelques toasts de venaison. Vous serez également invité à voter pour votre cliché préféré afin d’élire le prix public de ce concours. La remise des prix aux lauréats désignés par le jury viendra clôturer ce moment convivial de partage de savoirs.

N’attendez plus pour réserver votre place ici !

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous avec inscription obligatoire jusqu’au 26/04 (nombre de places limité). Horaires 15h30-18h (ouverture des ateliers pédagogiques dès 15h).

La Maison Régionale de la Chasse de la Pêche et de la Nature se situe au 1309 rue Georges Méliès à MONTPELLIER (en face du Décathlon Odysseum).

Possibilité de parking sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:30:00

fin : 2024-04-27 18:30:00

1039 Rue Georges Méliès

Montpellier 34000 Hérault Occitanie animations.mrpc@gmail.com

L’événement LES MINI-CONFS ZONES HUMIDES SI UTILES, SI FRAGILES Montpellier a été mis à jour le 2024-04-09 par OT MONTPELLIER