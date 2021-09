Tournus Tournus Saône-et-Loire, Tournus Les minéraux à l’honneur : exposition, bourse d’échanges et conférence Tournus Tournus Catégories d’évènement: Saône-et-Loire

Tournus

Les minéraux à l’honneur : exposition, bourse d’échanges et conférence Tournus, 2 octobre 2021, Tournus. Les minéraux à l’honneur : exposition, bourse d’échanges et conférence 2021-10-02 09:00:00 – 2021-10-02 17:00:00 Rue Gabriel Jeanton Cellier des moines

Des amateurs de paléontologie et de minéralogie se retrouvent pour échanger leurs découvertes. Dans le même temps, une exposition sur les fossiles aura lieu ainsi qu'une conférence sur le processus de fossilisation.
julie8.gachon@gmail.com

Détails Catégories d’évènement: Saône-et-Loire, Tournus Autres Lieu Tournus Adresse Rue Gabriel Jeanton Cellier des moines Ville Tournus lieuville 46.56513#4.90895