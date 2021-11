Tonnerre Tonnerre Tonnerre, Yonne Les Millésimes de Tonnerre – Concert de Noël Tonnerre Tonnerre Catégories d’évènement: Tonnerre

Yonne

Les Millésimes de Tonnerre – Concert de Noël Tonnerre, 23 décembre 2021, Tonnerre. Les Millésimes de Tonnerre – Concert de Noël Église Notre-Dame Place Charles de Gaulle Tonnerre

2021-12-23 20:00:00 – 2021-12-23 21:15:00 Église Notre-Dame Place Charles de Gaulle

Tonnerre Yonne Tonnerre 25 25 EUR La Ville de Tonnerre et Démons Productions vous proposent, dans le cadre des « Millésimes de Tonnerre », un concert de Noël le Jeudi 23 Décembre à 20h à l’Église Notre-Dame de Tonnerre (Direction artistique : Lambert Wilson). +33 3 86 55 14 48 https://billetto.fr/e/les-millesimes-de-tonnerre-saison-1-concert-2-concert-de-noel-billets-583313 La Ville de Tonnerre et Démons Productions vous proposent, dans le cadre des « Millésimes de Tonnerre », un concert de Noël le Jeudi 23 Décembre à 20h à l’Église Notre-Dame de Tonnerre (Direction artistique : Lambert Wilson). Église Notre-Dame Place Charles de Gaulle Tonnerre

