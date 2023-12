Course Florian Berton – 3ème édition Les Milles Aix-en-Provence, 4 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

3ème édition de la course Florian Berton qui va permettre de contribuer à une œuvre caritative et rendre hommage à Florian Berton, ce jeune Millois décédé en 2019 dans un tragique accident de ski..

2023-12-10 09:30:00 fin : 2023-12-10 . EUR.

Les Milles Stade Laurent Réquier

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



3rd edition of the Florian Berton race, which will contribute to charity and pay tribute to Florian Berton, the young Millois who died in 2019 in a tragic skiing accident.

la 3ª edición de la carrera Florian Berton recaudará fondos con fines benéficos y rendirá homenaje a Florian Berton, el joven Millois fallecido en 2019 en un trágico accidente de esquí.

3. Florian-Berton-Lauf, der einen Beitrag zu einem wohltätigen Zweck leisten wird und an Florian Berton erinnern soll, den jungen Mann aus Millois, der 2019 bei einem tragischen Skiunfall ums Leben gekommen ist.

Mise à jour le 2023-11-30 par Office de Tourisme d’Aix en Provence