Visite commentée et intervention Les Milles Aix-en-Provence, 14 octobre 2023, Aix-en-Provence.

Visite commentée et intervention Samedi 14 octobre, 14h00 Les Milles Sur inscription

Le site Mémorial du Camp des Milles vous invite a participer à la Journée Nationale de l’architecure !

Nous vous proposons une visite commentée suivie d’ une intervention de Phillippe Mioche, professeur émérite en Histoire contemporaine de l’Université de Haute-Provence (Aix-Marseille Université, France), historien du site industriel.

Les Milles 40 Chemin de la Badesse 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13290 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 39 17 11 http://www.campdesmilles.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/fondation-du-camp-des-milles-memoire-et-education/evenements/journee-nationale-de-l-architecure »}] Le Site-Mémorial a été conçu, principalement pour les jeunes, non seulement comme un musée d’histoire et un lieu de mémoire préservé, mais aussi comme un espace de culture patrimoniale et artistique et comme un « musée d’idées », un laboratoire innovant dans son contenu comme dans ses dispositifs pédagogiques. Parking

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:45:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:45:00+02:00

Camp des Milles