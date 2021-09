Cholet église Notre Dame Cholet, Maine-et-Loire Les mille visages de Notre Dame église Notre Dame Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Les mille visages de Notre Dame

église Notre Dame, 18 septembre 2021, Cholet.

église Notre Dame, le samedi 18 septembre à 16:30

Savez-vous combien de statue de Marie abrite l’église Notre Dame de Cholet ? – Beaucoup ! Et de toute origine, de toute facture. Découvrez, avec le père Matthieu Lefrançois, curé du lieu, les mille visages de Notre Dame. Notre Dame à Notre Dame Découvrez les différentes représentations de la Vierge Marie dans cette église qui lui est dédiée église Notre Dame parvis saint Jean-Paul II, 49300 Cholet Cholet Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00

