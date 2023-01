Les mille visage du Soleil Saucats, 3 septembre 2023, Saucats OT Montesquieu Saucats.

Les mille visage du Soleil

2023-09-03 09:00:00 – 2023-09-03

Toute la matinée, les animateurs d’AG33 présenteront divers types d’instruments d’observation solaires : jumelles, lunettes, télescopes et radiotélescopes,

ainsi qu’une exposition d’astrophotographies prises en majorité au Mémorial de la Ferme de Richemont à Saucats.

Ils proposeront une observation solaire (grâce à des filtres spéciaux), ainsi que la présentation des instruments d’observation et la technique associée.

Un jeu gratuit et ludique sera au programme pour petits et grands.

Vous pourrez également découvrir les autres associations saucataises riches en diversité grâce à leurs stands et animations.

+33 6 52 45 64 18 ASTRONOMIE GIRONDE 33

