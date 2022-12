Les Mille-pads d’Iroise, marche nordique Locmaria-Plouzané Locmaria-Plouzané PAYS TOURISTIQUE D'IROISE Locmaria-Plouzané Catégories d’évènement: Finistère

Finistère Locmaria-Plouzané La marche nordique, un sport doux, bénéfique à votre santé. Notre association propose des initiations toute l’année, n’hésitez pas à nous contacter pour y participer.

Horaires :

Le lundi de 9h15 à 11h15

Le mercredi de 9h15 à 11h15

Le samedi de 9h45 à 12h mnordique@gmail.com +33 6 42 06 39 44 Keralaurent Boulodrome Locmaria-Plouzané

