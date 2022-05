Les mille fleurs et les mille et une couleurs Place d’Espagne, 1 mai 2022, Saint-Sever-de-Rustan.

Place d’Espagne, le dimanche 1 mai à 10:00

Après 2 ans d’absence, revoilà la gaîté qui fera éclater la couleur sur fond de bouquets, arbustes, fleurs coupées, parfums exaltés. Paysagistes, fleuristes, horticulteurs, tous seront au rendez-vous, ainsi que les métiers d’arts et vieux métiers pour égayer cette journée. Musicalement, nous serons accompagnés par l’humour et les surprises de « Banjo Barjo » et bien sûr par le groupe jazzi « des frères Marques », tout au long de la journée. Hélène du Bistrot de l’Arros nous accueillera dans son restaurant pour son repas de printemps, et les grands chapiteaux sous les feuillages abriteront les autres convives. Une messe sera célébrée à 11h dans l’église. Dégustations, visites guidées de l’Abbaye, du musée « mémoire des 2 guerres », stands à admirer, objets à acheter, talents à partager, tout sera à la disposition des visiteurs de ce premier mai. Une date à retenir et à honorer ! **Les floralies, dimanche 1er mai 2022 à Saint-Sever-de-Rustan.** L’équipe organisatrice de la Mairie et des bénévoles vous réserveront le meilleur accueil.

St Sever vivra le 1er mai 2022 les floralies au rythme de la couleur et des fleurs. Les fleurs du printemps et de l’été. Les couleurs du mois de mai, et de la chaleur retrouvée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T10:00:00 2022-05-01T18:00:00