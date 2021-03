Contrexéville Office de tourisme Contrexéville Les mille facettes de Contrexéville Office de tourisme Contrexéville Catégorie d’évènement: Contrexéville

La mairie et l’office de tourisme se sont associés pour proposer un nouveau parcours ludique interactif numérique : « Les mille facettes de Contrexéville » L’idée est simple : faire connaitre les mille facettes de Contrexéville, en déambulant dans les rues et les chemins, qui ne laisseront personne indifférents. Oscillant entre modernité, faste et charme légèrement désuet, ce parcours offre un moment d’évasion au cœur du patrimoine thermal de cette surprenante cité.

A partir de recherches historiques du cercle d’études locales, les services de la commune et de l’office de tourisme ont su créer une balade mettant en avant les monuments phares de la ville et ainsi proposer un parcours numérique interactif gratuit à destination de tous (familles, enfants, PMR …) Pour y accéder, il suffit de télécharger l’application izi.TRAVEL, de scanner le QR code du parcours ou de taper dans la barre de recherches « les mille facettes de Contrexéville ».

Une fois téléchargée, rendez-vous devant l’office de tourisme : c’est le point de départ et d’arrivée de cette « quête interactive », alternant entre découverte patrimoniale et énigmes à résoudre, d’une heure environ. Gratuit (pas de consommation de data durant l’utilisation de l’application) Renseignements au 03 29 08 08 68

Gratuit, accès libre, autonome

Découverte du patrimoine local via un parcours d'énigmes

