Les mille et une histoires d’une haie Drachenbronn-Birlenbach, jeudi 10 octobre 2024.

Les mille et une histoires d’une haie Drachenbronn-Birlenbach Bas-Rhin

Venez découvrir, à travers le film de Marie Daniel et Fabien Mazzoco, les haies et leurs nombreux habitants. À tous les étages est un documentaire, à la fois amusant et instructif, sur la fabuleuse biodiversité des haies et sur leur rôle crucial de corridors biologiques. La projection sera suivie d’un échange avec le public sur les enjeux de la trame verte et la nécessaire protection de la nature ordinaire (haies, bosquets, prairies fleuries, vergers, talus, mares…). 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-10 20:00:00

fin : 2024-10-10

Drachenbronn-Birlenbach 67160 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

