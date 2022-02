Les Mille et Un voyages de Sidonie Faribole Musée Paul-Dupuy Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Visite contée en famille dans l’exposition « Arts de l’Islam » avec Béatrice Forêt, comédienne, Cie de L’Arbre à Plumes. Visite contée en famille dans l’exposition « Arts de l’Islam » avec Béatrice Forêt, comédienne, Compagnie L’Arbre à Plumes. @compagnie.larbreaplumes De retour de Jaipur, Sidonie Faribole, voyageuse dans l’espace-temps, aimerait poser ses valises dans la Maison Dupuy, et faire, en votre compagnie, un petit tour parmi les objets précieux créés par des artistes d’Orient et d’Occident durant le millénaire passé. Animés par une curiosité teintée d’humour et de poésie, partons à la rencontre des secrets et des histoires cachées derrière les vitrines, de l’Espagne à l’Inde en passant par le Maroc, la Turquie et l’Iran… Il est possible que nous croisions en route Sindbad le marin ou Nasroudine le (pas)sage… Le parcours interactif proposé fera participer petits et grands de façon ludique : recherche d’indices, questions, lectures, boîtes à ouvrir, parfums à sentir, jeux de rôles… Tarif : 5€ par personne, à partir de 6 ans. Réservation par téléphone au 05 31 22 95 40 ou en ligne : [https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/…/timeslotp](https://billetterie.musee-dupuy.toulouse.fr/…/timeslotp)…

Sur réservation ; tarifs : 5€/personne

2022-02-20T15:00:00 2022-02-20T16:00:00;2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:00:00

