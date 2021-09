Ajaccio Maison des Milelli Ajaccio, Corse-du-Sud Les Milelli, l’histoire et les légendes de la propriété des Bonaparte Maison des Milelli Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

Corse-du-Sud

Les Milelli, l’histoire et les légendes de la propriété des Bonaparte Maison des Milelli, 19 septembre 2021, Ajaccio. Les Milelli, l’histoire et les légendes de la propriété des Bonaparte

Maison des Milelli, le dimanche 19 septembre à 17:30

Accompagnés de Philippe Perfettini, animateur du patrimoine napoléonien de la ville d’Ajaccio, les participants découvriront l’histoire de l’oliveraie des Bonaparte, depuis le néolithique jusqu’au XXe siècle. En 1785, les Bonaparte prennent possession de ce domaine et de cette maison qui seront le lieu de travail privilégié de Napoléon pendant la Révolution, le théâtre de la fuite calamiteuse de sa famille en 1793, mais également un des lieux de tournage choisis par Abel Gance en 1925. L’histoire d’un lieu méconnu de l’épopée napoléonienne Maison des Milelli Lieu-dit Milelli, 20000 Ajaccio Ajaccio Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:30:00 2021-09-19T19:00:00

