Récital de piano Ismaël MARGAIN au Parc de Josephine BAKER Les Milandes Castelnaud-la-Chapelle, 15 juillet 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle,Dordogne

Mozart, Chopin, Fauré et Rachmaninov…

Révélé au Concours Long-Thibaud 2012, le pianiste Ismaël Margain s’inscrit dans une nouvelle

génération de pianistes de talent et se distingue par sa sensibilité et son éclectisme..

2023-07-15

Les Milandes

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mozart, Chopin, Fauré and Rachmaninov…

Revealed at the 2012 Long-Thibaud Competition, pianist Ismaël Margain is one of a new generation of talented

generation of talented pianists, distinguished by his sensitivity and eclecticism.

Mozart, Chopin, Fauré y Rachmaninov…

Revelado en el Concurso Long-Thibaud 2012, Ismaël Margain pertenece a una nueva generación de pianistas de talento

generación de pianistas de talento y destaca por su sensibilidad y eclecticismo.

Mozart, Chopin, Fauré und Rachmaninow…

Der Pianist Ismaël Margain wurde beim Long-Thibaud-Wettbewerb 2012 entdeckt und gehört zu einer neuen Generation von Pianisten

generation von talentierten Pianisten und zeichnet sich durch seine Sensibilität und seinen Eklektizismus aus.

