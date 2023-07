Cet évènement est passé La Guinguette de Joséphine – Le Brunch Les Milandes Castelnaud-la-Chapelle Catégories d’Évènement: Castelnaud-la-Chapelle

Dordogne La Guinguette de Joséphine – Le Brunch Les Milandes Castelnaud-la-Chapelle, 9 juillet 2023, Castelnaud-la-Chapelle. Castelnaud-la-Chapelle,Dordogne Brunch party au bord de la célèbre piscine de Joséphine Sur réservation uniquement !.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Les Milandes Parc de Joséphine Baker

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Brunch party by Josephine’s famous swimming pool Reservations required! Brunch en la famosa piscina de Joséphine Reserva obligatoria Brunchparty am berühmten Josephine-Pool Nur mit Reservierung! Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir Détails Catégories d’Évènement: Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne Autres Lieu Les Milandes Adresse Les Milandes Parc de Joséphine Baker Ville Castelnaud-la-Chapelle Departement Dordogne Lieu Ville Les Milandes Castelnaud-la-Chapelle

Les Milandes Castelnaud-la-Chapelle Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castelnaud-la-chapelle/