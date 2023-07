La Guinguette de Joséphine Les Milandes Castelnaud-la-Chapelle, 5 juillet 2023, Castelnaud-la-Chapelle.

Castelnaud-la-Chapelle,Dordogne

Soirée dansantes de 18h à minuit, tous les mercredis de l’été à la Guinguette de Joséphine.

Bar à vin, tapas, DJ..

2023-07-05 fin : 2023-07-06 00:00:00. .

Les Milandes Parc de Joséphine Baker

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Dance evenings from 6pm to midnight, every Wednesday in summer at Guinguette de Joséphine.

Wine bar, tapas, DJ.

Veladas de baile de 18:00 a 24:00, todos los miércoles de verano en la Guinguette de Joséphine.

Bar de vinos, tapas, DJ.

Tanzabende von 18 Uhr bis Mitternacht, jeden Mittwoch im Sommer in der Guinguette de Joséphine.

Weinbar, Tapas, DJ.

Mise à jour le 2023-07-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir