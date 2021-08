LES MIKMAK SISTERS Marollette, 10 septembre 2021, Marollette.

LES MIKMAK SISTERS 2021-09-10 18:00:00 – 2021-09-10 20:00:00 LE JARDIN SAINT AUBIN 14 rue du Maine

Marollette Sarthe Marollette Sarthe

10 10 EUR Plus que jamais gantées et déjantées, les MikMak Sisters revisitent la chanson française avec humour et poésie. Avec un répertoire connu ou à découvrir, enrichi de belles harmonies vocales, elles nous entraînent avec humour dans leur univers pétillant.

Venez savourer la bonne humeur de ce trio malicieux tout en harmonie vocale, complicité et grain de folie.

Avec Mireille Senaux, Annie Yver et Fred Zagato au chant

Dominique Petit : régie son

Le Jardin Saint Aubin se transforme en théâtre de poche à ciel ouvert et accueille les MikMak Sisters.

lejardinsaintaubin@gmail.com +33 6 17 65 26 90

dernière mise à jour : 2021-08-02 par