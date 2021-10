Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Les Midis en Musique de l’UOV – “Sonates” Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Midis en Musique de l’UOV – “Sonates” Université Ouverte de Versailles, 18 novembre 2021, Versailles. Les Midis en Musique de l’UOV – “Sonates”

Université Ouverte de Versailles, le jeudi 18 novembre à 12:00

Pour ce 1er rendez-vous des “Midis en musique” à l’Université Ouverte, les étudiants de la classe de musique de chambre du Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc interpréteront des pièces représentatives de la forme sonate. Conduits par le violoncelliste et professeur de musique de chambre François Poly, ils travaillent dans le cadre de leur formation de pratique collective en petits effectifs. La validation de ces enseignements constitue une des composantes de leurs parcours d’études en Classes préparatoires à l’enseignement supérieur et en Master d’Interprète. Nous vous attendons nombreux !

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Rendez-vous musical , présenté en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T12:00:00 2021-11-18T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles