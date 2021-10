Versailles Université Ouverte de Versailles Versailles, Yvelines Les Midis en Musique de l’UOV – ” Espace 21″ Université Ouverte de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Les Midis en Musique de l’UOV – ” Espace 21″ Université Ouverte de Versailles, 16 décembre 2021, Versailles. Les Midis en Musique de l’UOV – ” Espace 21″

Université Ouverte de Versailles, le jeudi 16 décembre à 12:00

Profitez de la pause méridienne pour vous évader en musique! Au cours de l’année universitaire 2021/2022, l’Université Ouverte et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc vous proposent trois nouveaux rendez-vous musicaux: “Les Midis en Musique”. Au sein de l’Auditorium de l’Université Ouverte, professeurs et élèves du Conservatoire présenteront et interpréteront différents morceaux travaillés pendant l’année.

Entrée libre dans la limite des places disponibles / Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Rendez-vous musical , présenté en partenariat avec le Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T12:00:00 2021-12-16T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Université Ouverte de Versailles Adresse 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Université Ouverte de Versailles Versailles