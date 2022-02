Les midis du conservatoire Catégorie d’évènement: île de France

Les midis du conservatoire, 9 février 2022, . Date et horaire exacts : Le mercredi 08 juin 2022

de 12h30 à 13h30

Le mercredi 11 mai 2022

de 12h30 à 13h30

Le mercredi 13 avril 2022

de 12h30 à 13h30

Le mercredi 09 mars 2022

de 12h30 à 13h30

Le mercredi 09 février 2022

de 12h30 à 13h30

gratuit

De février à mai, le deuxième mercredi du mois, assistez au moment du déjeuner aux représentations données par les élèves du Conservatoire Charles Munch à la Mairie du 11e. 9 février – Chant lyrique

9 mars – Musique ancienne

13 avril – Duos , trios , quatuors et ensembles sans piano

11 mai – Piano et affinités si possible

8 juin – Jazz Contact : Concert

Date complète :

2022-02-09T12:30:00+01:00_2022-02-09T13:30:00+01:00;2022-03-09T12:30:00+01:00_2022-03-09T13:30:00+01:00;2022-04-13T12:30:00+01:00_2022-04-13T13:30:00+01:00;2022-05-11T12:30:00+01:00_2022-05-11T13:30:00+01:00;2022-06-08T12:30:00+01:00_2022-06-08T13:30:00+01:00

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Les midis du conservatoire 2022-02-09 was last modified: by Les midis du conservatoire 9 février 2022

Paris