Sens Yonne EUR Et si vous profitiez de votre pause déjeuner pour découvrir le patrimoine de Sens ? De 12h30 à 13h30, venez assister à une visite guidée thématique du Musée.

Sur réservation, visites limitées à 10 ou 15 personnes.

Le port du masque reste obligatoire. Lundi 14 juin, 12h30 : Salle Napoléon

Lundi 12 juillet, 12h30 : visite de l’exposition « Je dessine le temps, tu peins l’instant »

Lundi 9 août, 12h30 : Salle Napoléon

