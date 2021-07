Les Midi 1/2 d’Arbracames #4- Aurore Breger Solo Redon, 12 août 2021-12 août 2021, Redon.

Les Midi 1/2 d’Arbracames #4- Aurore Breger Solo 2021-08-12 12:15:00 – 2021-08-12 13:30:00

Redon Ille-et-Vilaine Redon

Les midi et demi d’Arbracames :

Concerts-sandwich les jeudis midis du 22 juillet au 12 août, de 12h30 à 13H30

…un temps suspendu au cœur d’une journée de travail ou de vacances dans le paisible jardin du cloître du P’tit théâtre Notre-Dame à Redon.

Aurore Bréger

Solo harpe celtique

Si Aurore puise son inspiration aux sources des répertoires traditionnels, sa musique n’en est pas moins créative, empreinte d’une couleur particulière et ses compositions sont le reflet de son énergie et de sa sensibilité.

Ce concert en solo est pour elle l’occasion de s’approcher au plus près de sa musique

intérieure, une musique toujours nourrie des influences de contrées lointaines, mais

également plus personnelle.

Elle vous convie à partager une balade hors du temps et des frontières, dans un monde où il fait bon vagabonder et rêver.

collectif.arbracames@gmail.com +33 6 20 74 56 68 http://www.collectif-arbracames.fr/

dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT – PAYS DE REDON