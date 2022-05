Les micros-visites des jardins Renaissance Jardins du Château de Chamerolles Chilleurs-aux-Bois Catégories d’évènement: Chilleurs-aux-Bois

Loiret

Les micros-visites des jardins Renaissance Jardins du Château de Chamerolles, 4 juin 2022, Chilleurs-aux-Bois. Les micros-visites des jardins Renaissance

le samedi 4 juin à Jardins du Château de Chamerolles Tarifs : 8€ plein tarif, 5€ tarif réduit, gratuit pour les moins de 6 ans

Du labyrinthe au carré de plantes rares, des broderies aux potagers, embarquez pour un voyage initiatique visuel et olfactif où l’on vous dévoilera les secrets de fabrication d’un Jardin Renaissance. Jardins du Château de Chamerolles Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T11:30:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T15:30:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-04T16:30:00 2022-06-04T17:00:00

