Les microalgues, usines cellulaires des biomédicaments de demain Hôtel de Région,site de Rouen, 20 octobre 2022, Rouen.

Les microalgues, usines cellulaires des biomédicaments de demain

Hôtel de Région, site de Rouen, le jeudi 20 octobre à 20:00

Du fait de l’augmentation croissante des maladies chroniques comme les cancers, les maladies auto-immunes, cardiovasculaires et infectieuses, le besoin en biomédicaments et notamment en anticorps s’est accru considérablement ces dernières décennies. Ces biomédicaments sont actuellement produits par l’industrie pharmaceutique en utilisant des cellules de mammifères comme usines cellulaires. Néanmoins, leur coût de production demeure élevé et leur capacité de production reste encore trop limitée. En conséquence, il est indispensable de développer des systèmes alternatifs de production d’anticorps afin de les rendre plus acces­sibles et de réduire l’impact financier sur nos systèmes de santé. Récemment, les miaoalgues ont émergé comme système alternatif de production de biomédicaments et des preuves de concept que des anticorps fonctionnels dirigés contre le virus de !’Hépatite B et le virus de Marbug ont été réalisées. Actuellement, des travaux complémentaires s’attèlent à optimiser la production d’anticorps anti-tumoraux à partir de miaoalgues. Nous raconterons cette aventure scientifique qui suscite aujourd’hui un immense espoir et qui permet l’émergence d’une filière indus­trielle pionnière, éco-responsable et à fort impact économique sur le territoire français. Cette ambition est à la hauteur des enjeux de l’industrie pharmaceutique et de l’État français qui a fait de la bio­production de thérapies innovantes une priorité du plan Innovation Santé 2030.

Gratuit sur inscription

Une conférence présentée par Muriel Bardor, Professeur à l’Université de Rouen Normandie, Directrice adjointe du laboratoire GlycoMEv

Hôtel de Région,site de Rouen 5, rue Robert Schuman Rouen Quartier Saint-Marc / Croix de Pierre / Saint-Nicaise Seine-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T20:00:00 2022-10-20T21:30:00