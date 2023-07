Les micro-organismes de l’eau comme source d’inspiration Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les micro-organismes de l’eau comme source d’inspiration Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris, 21 octobre 2023, Paris. Le samedi 21 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Ne manquez pas cette conférence du Dr. Pascal Jean Lopez dans le cadre de l’Automne de la Science ! À l’occasion de l’Automne de la Science sur la thématique de l’Eau dans tous ses états, venez assister à la conférence du Dr. Pascal Jean Lopez sur les micro-organismes de l’eau comme source d’inspiration. ******************************** Le Dr.

Pascal Jean Lopez est directeur de Recherche au CNRS. Il y codirige, au sein du Muséum National d’Histoire Naturelle, une

équipe de recherche intitulée « RECAP – Résilience des Ecosystèmes

Côtiers Anthropisés » qui travaille sur les écosystèmes aquatiques

présentant de forts gradients d’anthropisation. Il dirige également

l’Observatoire Homme-Milieux Littoral Caraïbe qui s’intéresse

