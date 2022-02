Les Michel’s Soissons, 26 avril 2022, Soissons.

Les Michel’s Soissons

2022-04-26 – 2022-04-26

Soissons Aisne

Après le succès des « Dézingués du Vocal », découvrez » Les Michel’s » !

Combien de chansons connaissez-vous sur des airs de Michel ? Combien de dialogues, de sketchs, de personnages fictifs ou réels portant le prénom « Michel » vous ont fait rire, rêver, bouger, danser ?

En musique, en chansons et en saynètes, Sophie Jolis, Guillaume Nocturne et Michel Goubin vous en livrent le plus savoureux, avec originalité, humour et poésie.

Avec Fugain, Berger, Jonasz, Delpech, Jackson, Audiard…

+33 3 23 76 77 70

