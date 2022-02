Les Michels Nogent-sur-Vernisson, 2 avril 2022, Nogent-sur-Vernisson.

Les Michels Nogent-sur-Vernisson

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02

Nogent-sur-Vernisson Loiret Nogent-sur-Vernisson Loiret

13 EUR Les Michel’s, un spectacle thématique ordonné autour du prénom masculin, une ballade en-chantée drôlement bien balancée, avec des titres entièrement retravaillés, parfois parodiques, inattendus et toujours (im)pertinents.

Divertissement ciselé avec fluidité et une belle dynamique, bref, un régal !

« Un condensé de Michel pour le plaisir, spectacle décalé et drôle, entre chansons et humour ». Organisé par la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais.

Les Michels

Les Michel’s, un spectacle thématique ordonné autour du prénom masculin, une ballade en-chantée drôlement bien balancée, avec des titres entièrement retravaillés, parfois parodiques, inattendus et toujours (im)pertinents.

Divertissement ciselé avec fluidité et une belle dynamique, bref, un régal !

« Un condensé de Michel pour le plaisir, spectacle décalé et drôle, entre chansons et humour ». Organisé par la Communauté de Communes Canaux et Forêts en Gâtinais.

CEJ production

Nogent-sur-Vernisson

dernière mise à jour : 2022-02-08 par OT GATINAIS SUD