13500 Réunions d’échange, de réflexion et de travail autour du féminisme, dans ses aspects théoriques, artistiques, intimes, pratiques : en bref, un atelier politique ! En mixité choisie femmes et plus si affinités.



Premières réunions 2022, les mardis à 18h30 :

– 20 septembre et 11 octobre au Rallumeur d’étoiles.

– 15 novembre et 13 décembre à la MJC. Le Rallumeur d'Étoiles et la MJC de Martigues ont récemment créé un groupe de discussion et d'actions autour des féminismes. +33 4 42 02 59 80

