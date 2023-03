Les Meuf’In Les P’Tites Scènes De L’Iddac L’ACCORDEUR, 27 mai 2023, Saint-DENIS DE PILE.

Les Meuf’In Les P’Tites Scènes De L’Iddac L’ACCORDEUR. Un spectacle à la date du 2023-05-27 à 20:00 (2023-05-27 au ). Tarif : 7.8 à 7.8 euros.

Gratuit pour les moins de 12 an(s) SAMEDI 27 MAI À 20H LES MEUF’IN Dans le cadre des p’tites scènes de l’iddac Apéritif offert LES MEUF’IN // Chanson féminisante Les Meuf’in c’est Audrey, Elsa, Isa, Fanny. Un univers drôle et décomplexé, entre chansons féminisantes et chorégraphies décalées, leur énergie ne peut que vous emporter ! Tour à tour au piano, aux percus corporelles, aux chœurs fondants et autres bricoles sonores, les quatre complices aux voix parfaitement ajustées se chahutent, s’harmonisent et enchantent vos zygomatiques. Un spectacle cabaret qui pétille, des textes tendrement acidulés, ces quatre musiciennes accomplies vous entraînent sur leur terrain loufoque et féminisé comme si vous apparteniez à la bande ! Un groupe de chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions décapantes. Les Meufs In Les Meufs In

Votre billet est ici

L’ACCORDEUR Saint-DENIS DE PILE 15 route de Paris 33910

Gratuit pour les moins de 12 an(s)

SAMEDI 27 MAI À 20H

LES MEUF’IN

Dans le cadre des p’tites scènes de l’iddac

Apéritif offert

LES MEUF’IN // Chanson féminisante

Les Meuf’in c’est Audrey, Elsa, Isa, Fanny. Un univers drôle et décomplexé, entre chansons féminisantes et chorégraphies décalées, leur énergie ne peut que vous emporter !

Tour à tour au piano, aux percus corporelles, aux chœurs fondants et autres bricoles sonores, les quatre complices aux voix parfaitement ajustées se chahutent, s’harmonisent et enchantent vos zygomatiques.

Un spectacle cabaret qui pétille, des textes tendrement acidulés, ces quatre musiciennes accomplies vous entraînent sur leur terrain loufoque et féminisé comme si vous apparteniez à la bande !

Un groupe de chanteuses pétillantes, drôles, aux compositions décapantes.

.7.8 EUR7.8.

Votre billet est ici