Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 16:00:00

fin : 2023-12-23 . PERFORMANCE FEU SAMEDI 23 DÉCEMBRE à 16h DANS DIVAGATION SENTIMENTALE DANS LES METZ pour fêter la Saint-Jean d’hiver.

RENDEZ-VOUS à 16h ferme des METZ avec de bonnes chaussures. Accès libre pour petits et grands. EUR.

Les Metz

Saint-Sauveur-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

